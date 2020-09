Klare Kante: Frauen und Kinder zuerst

Gerade erst haben Hilfsorganisationen 13.000 leere Stühle auf der Wiese am Reichstag platziert, um zu zeigen: Für die Menschen, die im griechischen Flüchtlingslager Moria festsitzen, wäre eigentlich genug Platz bei uns. Und dann brennt es in Moria. Klar, dass sofort der Verdacht aufkommt, dass da ein Zusammenhang bestehe. Die einen sehen die Verzweiflung – nehmen wir beispielsweise die Ausführungen der Caritas international als Beleg. Die anderen sprechen von kriminellen Akteuren, wohl wissend, dass die Lage schon vorher im Wortsinne brandgefährlich war, und gehen davon aus, dass alle in solchen Lagern deshalb nichts besseres verdient haben als die unhaltbaren Zustände dort.

Wenn die Welt so einfach wäre ... Jeder nimmt seine gewohnten politischen Positionen ein und sagt das Erwartbare. Aber es ist doch nicht so, dass alle Menschen dort Brandstifter sind. Am meisten verloren haben Frauen und Kinder in Moria, die von den Feuern überrascht worden sind. Aber um die geht es nicht. Es geht ums Prinzip.

Es wird die Furcht geschürt, dass wir durch das Feuer zum Handeln gezwungen werden sollen. Tatsächlich hatte Thüringen aber schon vor Monaten die Bereitschaft zur Aufnahme von 500 Personen signalisiert, die auf den griechischen Inseln gestrandet sind. Das lehnte der Bundesinnenminister ab. Irgendwas gibt es ja immer erst noch zu klären und zu entscheiden. Hauptsache, die Zeit vergeht.

Nein, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Aber darum geht es nicht. Ein paar Hundert Personen überfordern niemanden in Thüringen; sie erzeugen höchstens Ablehnung, wo bereits vorher keine Aufnahmebereitschaft vorhanden war. Thüringen kann gewiss nicht alleine das Problem lösen. Es braucht eine europäische Hilfsaktion. Aber darüber wird schon viel zu lange gestritten in der EU. Das ist eine Schande.

