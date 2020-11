Klare Kante: Gemeinsamer Kraftakt

1269 Schüler haben im vergangenen Schuljahr in Thüringen ihre Penne ohne Abschluss verlassen. Das sind weniger als im Vorjahreszeitraum. Und das ist erfreulich. Aber es sind immer noch 1269 Schüler zu viel.

Hinter jedem Abbruch steckt ein Versagen. Allerdings nicht des Schülers, sondern in der Regel des Schulsystems.

Selbst wenn junge Menschen wegen Pubertät, Freund oder Freundin oder dem Sportverein ab einem gewissen Alter oft Besseres im Sinn haben, als sich aufs Pauken zu konzentrieren. So weit, dass sie die Brocken hinschmeißen und am Ende nichts in der Tasche haben als viele Jahre Schulerfahrung voller Frust, darf es nicht kommen.

In einer Zeit, in der gefühlt für beinahe jede Lehrstelle ein Abitur verlangt wird, ist die Qualifikation wichtiger denn je.

Im Freistaat werden Schulen mit sehr individuellen Problemlagen laut Bildungsministerium mit individuell angepassten Maßnahmen begleitet. Dazu zählt das Projekt „Keiner ohne Abschluss“. Dabei sollen eigens eingestellte und von der EU finanzierte Coaches unterstützen, die Zahl der Schulabbrüche zu senken, indem sie die Stärken der Schüler stärken.

Das klingt vielversprechend. Aber sollte so etwas nicht gelebter Alltag in allen Schulen sein?

Problem ist auf bildungspolitischem Radar

Auch „sozialpädagogisches Teamteaching“ ist in Thüringen möglich. Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich eine Fachkraft, die zusätzlich zu den gängigen Lehrern den gesamten Schultag, also Unterricht und Pausen, in einer Klasse anwesend ist.

Das Problem ist also längst auf dem bildungspolitischen Radar. Aber damit der Start ins Berufsleben nicht gleich zu Beginn am fehlenden Abschluss scheitert, bleibt noch jede Menge zu tun.

Es ist ein gesellschaftlicher Kraftakt. Politik, Schule und Eltern müssen mit den Jugendlichen an einem Strang ziehen.

