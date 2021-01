Klare Kante: Hinterher ist man schlauer

Seit gut einer Woche wird geimpft. Und die Hoffnung der Menschen, dass die Beschränkungen der Corona-Pandemie bald ein Ende haben, steigt mit jeder Impfung.

Vielen geht es jetzt zu langsam. Sie hätten lieber heute als morgen alle Bürger geimpft - am besten auch die, die es gar nicht wollen. Insbesondere die Oppositionsparteien im Bund und andere Experten üben Kritik an der Impfstrategie von EU und Bundesregierung.

Es sei zu wenig Impfstoff bestellt worden, so der Vorwurf. Diese Hellseher wussten offenbar schon vor Monaten - anders als die Verantwortlichen in den Regierungen und als die medizinischen Fachleute - welches Unternehmen als erstes ein wirksames Mittel auf den Markt bringt und welches nicht.

Es wären die gleichen Hellseher gewesen, die zum Rundumschlag ausgeholt hätten, wenn der vor Monaten bestellte Impfstoff doch nicht der beste gewesen wäre.

Wir wissen nicht, welches Mittel am Ende für welchen Personenkreis die wirksamste Lösung bringt. So hat in Großbritannien bereits ein Impfstoff eine Notzulassung erhalten, der auch in normalen Arztpraxen verabreicht werden kann, weil hier die besondere Kühlpflicht nicht erforderlich ist.

Wichtig ist, dass die Menschen Vertrauen in die Impfungen haben. Daher ist der EU-Weg, reguläre Zulassungen zu erhalten, der richtige. Wenn sich dennoch nicht genügend Bürger impfen lassen, um eine ausreichende Immunität im Land zu erreichen, dann muss über Beschränkungen für Impf-Unwillige nachgedacht werden.

Aber dies ist erst eine Frage in Monaten. Dann sind wir alle schlauer.