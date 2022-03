Klare Kante: Hoffen auf Sicherheit

Fabian Klaus über Herausforderungen der nächsten Tage.

Wie gefährlich wird der Krieg in der Ukraine für die kritische Infrastruktur in Thüringen? Die Frage dürfte zu diesem Zeitpunkt nicht zu beantworten sein. Was aber klar ist: Dass es russische Cyberattacken geben dürfte. Seit Tagen warnen Sicherheitsexperten bundesweit davor, dass digitale Racheaktionen aus dem Kreml für die westlichen Sanktionen bevorstehen könnten. Die Ziele erscheinen ebenfalls klar: Angriffe auf das Energienetz, Attacken auf das Stromnetz, um einen größtmöglichen Schaden anzurichten.

Dass solche Angriffe einer umfassenden Planung bedürfen, steht außer Frage. Man schaltet nicht mal eben im Schnelldurchlauf einer ganzen Stadt das Licht aus. Allerdings: Wenn die zurückliegende Woche in der Ukraine eines gezeigt hat, dann, dass der von Russland angezettelte Krieg von langer Hand geplant gewesen sein muss und nicht erst, seit Putin seine Truppen unter einem Vorwand an der Grenze zusammengezogen hat.

Deshalb muss in der westlichen Welt weiter mit allen möglichen Auswirkungen gerechnet werden. Dass Thüringen Vorbereitungen für den Schutz der kritischen Infrastruktur trifft, ist richtig und kein Alarmismus. Die Union hat richtigerweise darauf verwiesen, dass nicht erst gehandelt werden darf, wenn etwas passiert. Bisher gibt es solche Angriffe (noch) nicht in Thüringen.

Bei aller Vorsicht im digitalen Raum steht Thüringen aber in ganz naher Zukunft vor einer noch viel größeren Herausforderung. Es werden Tausende Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet auch in den schönsten Freistaat im Herzen der Bundesrepublik kommen – und hier hoffentlich Sicherheit finden.

