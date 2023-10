Klare Kante: Justiz braucht Mitsprache

Elmar Otto über die IT-Ausstattung an Thüringer Gerichten.

Die elektronische Akte und allerlei anderer Fortschritt sollen die Thüringer Justiz fit für die Zukunft machen. Aber wo Veränderungen anstehen, gibt es stets Befürworter, Skeptiker und Blockierer. Allerdings sind die Einwände, die die Juristen jetzt in Bezug auf den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in den Gerichten und Staatsanwaltschaften vorbringen, durchaus berechtigt. Aktuell legt der entsprechende Gesetzentwurf aus dem Justizministerium hier die zentralen Entscheidungsvorgänge in die Hand der Landesregierung, also der Exekutive.

Damit blieben die Betroffenen bei wichtigen Beschlüssen mehr oder weniger außen vor, könnten nur unverbindliche Empfehlungen aussprechen.

Besser wäre es, die Präsidentinnen und Präsidenten des Oberlandesgerichts, des Oberverwaltungsgerichts, des Landesarbeitsgerichts, des Landessozialgerichts und des Finanzgerichts sowie die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt würden in einem gemeinsamen Gremium mehr Einfluss erhalten. Innerhalb des Haushaltsrechts und der Vorgaben des IT-Gesamtplans sollten die Chefs und Chefinnen über die Strategie, Einsatz sowie Ausstattung der IT in den Gerichten und Staatsanwaltschaften befinden.

Damit würde von vornherein der Eindruck vermieden, die Regierung könnte Einfluss auf die Justiz nehmen. Das ist wichtig: Denn: Gewaltenteilung ist ein besonders hohes Gut.