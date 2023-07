Klare Kante: Kein Anschluss unter dieser Nummer

Sibylle Göbel über die teils hausgemachte Stromkrise.

Die Sonne scheint ohne Ende, und die Strompreise gehen durch die Decke: Trotzdem darf so manche neue Photovoltaikanlage nicht ans Netz gehen. In vielen Fällen einfach nur deshalb, weil der Netzbetreiber den für die Einspeisung nötigen Zweirichtungszähler nicht schnell genug einbaut. Dass das so manchen Anlagenbesitzer zur Weißglut treibt, ist verständlich. Ja, es fehlt allerorten an Fachleuten. Und ja: Mitunter gibt es auch Engpässe beim Material. Aber man muss nur mal ins Online-Kaufhaus mit dem großen A schauen, um zu sehen, dass zumindest das Argument Zähler-Mangel aktuell nicht stichhaltig ist.

Abgesehen von der Verfügbarkeit von Monteuren und Material ist die Frage aber doch: Warum muss der Netzbetreiber noch so viel Aufwand mit den Anschlussanträgen betreiben, wenn die PV-Anlagen von spezialisierten Fachfirmen installiert werden, die auch alles mit den Behörden abklären? Wenn es, wie der Bundeswirtschaftsminister sagt, wirklich auf jede Kilowattstunde ankommt, dann darf es an dieser Stelle keinen Flaschenhals geben.

Das Bundeskabinett hat das Problem erkannt: In Zukunft sollen PV-Anlagen bis 50 kW an das Netz angeschlossen werden dürfen, wenn der Netzbetreiber nicht binnen eines Monats auf den Anschlussantrag reagiert. Der Haken: Der Netzbetreiber kann widersprechen, wenn zum Beispiel die Kapazität seines Netzes nicht ausreicht. Wenn sich da – eingedenk der ausgereizten TEN-Netze – nicht mal die Katze in den Schwanz beißt…