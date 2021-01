Klare Kante: Lockdown ohne Lockerungen

Der Lockdown wird verlängert. Und mit ihm gehen weitere Einschränkungen einher. Somit sind die schlimmsten Befürchtungen derjenigen eingetreten, die lieber Lockerungen als Verschärfungen gehabt hätten.

Vor allem die viel diskutierten Ausgangssperren und der 15-Kilometer-Radius rund um den Wohnort treiben immer mehr Menschen die Zornesröte ins Gesicht. Gleichzeitig macht sich bei ihnen Ratlosigkeit breit. Genauso geht es Politikern. Sie müssen nach fast einem Jahr Pandemie-Bekämpfung erkennen, dass das Virus keinen Regeln folgt.

Anscheinend bleibt ihnen nichts anderes übrig, als jeden Monat strengere Maßnahmen durchzusetzen. Blickt man auf die Zahlen, muss es wohl so sein: Denn seit Oktober ist es nicht gelungen, die zweite Welle zu verhindern oder sie vor dem Jahreswechsel abschwellen zu lassen.

Allen Anstrengungen zum Trotz. In diesem Zeitraum hat auch Bodo Ramelow seine Lektion gelernt: Gehörte er bis zum Herbst zu jenen Politikern im Land, die lauthals für regionale Unterschiede in der Corona-Bekämpfung warben. Damals war das Thüringer Gesundheitssystem kaum beansprucht. So hat sich der Ministerpräsident mittlerweile auf die Seite derer geschlagen, die einen knallharten Lockdown fordern.

Vor allem die Nachrichten aus den Kliniken sind es, die den Linken zu einem Law-and-Order-Mann haben werden lassen. Damit stößt er bei seinen Kabinettsmitgliedern an - und viele Menschen vor den Kopf. Will Bodo Ramelow Verständnis für seine Entscheidungen erzeugen, muss er mehr erklären.