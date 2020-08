Klare Kante: Mischen lautet das Gebot

Mit ungefähr fünf Millimetern Länge ist er ein Winzling, doch er richtet einen Riesenschaden an. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Borkenkäfer vermehrt sich immer mehr, in diesem Jahr erstmals in vier Generationen, und vergrößert so systematisch den Friedhof der Bäume.

Der Wald verliert an Kraft und Schönheit, in fast allen Regionen Thüringens bietet sich ein trauriges Bild von Fichten beziehungsweise von dem, was von ihnen noch übrig geblieben ist: bleiche Stämme, nadellose Äste, winzige Stümpfe. Das Milliardenheer der Käfer legt ganze Wälder flach, zerstört das Versorgungssystem von Millionen Bäumen, weil es diesen an Wasser im Wurzelwerk und damit an Halt mangelt.

Die Fichte, die einstige Monokultur, ist nicht mehr zeitgemäß. Doch mittlerweile greift der Borkenkäfer auch andere Nadelgehölze wie Douglasien, Kiefern oder Lärchen an. Und so lautet in Zeiten des Klimawandels das Wald-Gebot der Stunde: mischen, mischen, mischen.

Doch zuvor müssen die Schadflächen saniert und aufgeforstet werden. Ein schwieriges Unterfangen. Die Festmeter stapeln sich, die Lager und Sägewerke sind voll. Zugleich wird die Masse an geschädigtem Holz, das schnell abtransportiert werden müsste, immer größer. Und der Preis wegen der Marktübersättigung stetig kleiner. Insofern lohnen sich die Arbeit und der Aufwand für die Besitzer kaum noch. Weitere staatliche Unterstützung mit personeller Aufstockung erscheint deshalb unerlässlich. Einziger Trost des Waldsterbens: Die entstandenen Lichtkegel eröffnen zugleich eine Chance für neues Leben, auch für andere Baumarten. Als Hoffnungsträger bei der Bepflanzung der Kahlflächen gilt dabei die Eiche.

Ein Riese, der dem Borkenkäfer-Winzling nach bisherigen Erkenntnissen nicht zum Opfer fällt.

