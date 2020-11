Klare Kante: Nicht kleckern, klotzen

Im Kampf um die klügsten Köpfe in den Lehrerkollegien darf Thüringen nicht weiter kleckern, sondern sollte klotzen. Viel zu groß ist die Konkurrenz durch andere Bundesländer, und viel zu prekär ist die Situation an den Schulen im Freistaat - vor allem in wenig urbanen Regionen.

Um Pädagogen dazu zu bewegen, auch an einer Schule auf dem Land zu unterrichten, reicht es längst nicht mehr aus, das idyllische Dorfleben mit seinen Vorteilen gegenüber dem hektischen Alltag in der Stadt zu preisen.

Jungen Absolventen, aber ebenso Lehrern, die bereits erste Erfahrungen im Job sammeln konnten, muss man zusätzliche finanzielle Anreize bieten, um sie in Thüringen halten zu können.

Holter plädiert für Gehaltserhöhung für Grundschullehrer

Das von der CDU ausgearbeitete Zulagensystem mag an der einen oder anderen Stelle noch seine Schwächen haben, aber die Stoßrichtung stimmt. Die rot-rot-grüne Minderheitenkoalition, die auf die Stimmen der Christdemokraten angewiesen ist, wenn es um eigene Gesetze geht, sollte sich den Oppositionsentwurf deshalb sehr genau ansehen.

Womöglich ist dann am Ende sogar die Gehaltserhöhung für die Grundschullehrer drin. Dafür plädiert auch der linke Bildungsminister Helmut Holter. Aber bislang ist es ihm nicht gelungen, die dafür nötige Mehrheit zu organisieren. Wohl überlegte Gehaltsaufstockungen könnten Teil eines Gesamtpakets sein.

Die Union hat schon mal überschlagen, was das Ganze kosten würde, und kalkuliert mit 20 Millionen Euro. Das Geld soll aber nicht als weitere neue Schuldenlast kommenden Generationen aufgebürdet, sondern im Etat des Bildungsministeriums umgeschichtet werden.

Das dürfte zu schaffen sein. Immerhin wurden in den vergangenen Jahren regelmäßig für Personal vorgesehene Haushaltsansätze nicht ausgeschöpft.

