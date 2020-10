Klare Kante: Nutzen der Vorschriften

Man kann die Landtags-Sondersitzung natürlich für eine Pro-forma-Veranstaltung halten. Vermutlich ist sie das auch, wenn sich die Parlamentarier zwar die Köpfe heiß reden, aber letztlich nichts an der Verordnung der Landesregierung ändern können. Eines ist allerdings nicht zu bestreiten: Thüringen war das erste Bundesland, das sich wieder der ursprünglichen Kompetenzen der vom Souverän gewählten Abgeordneten

erinnerte.

Verständlich, dass das bei vielen Parlamentariern nur so mittel ankommt. Klar ist aber auch: So kann und darf es nicht bleiben. Denn die Debatten nach den Beschlüssen vom Mittwochabend zeigen, dass die Zweifel an der Verhältnis- und Verfassungsmäßigkeit des Lockdowns 2 genauso wachsen wie andererseits die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet. Das lässt sich – vermutlich – nur ändern, wenn nicht länger nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Videokonferenzen von Kanzlerin und Länderchefs gestritten wird, sondern dort, wo die Debatten auch hingehören: in den Parlamenten.

Der Bundestag hat zwar im Frühjahr ein Gesetz verabschiedet, das dem Bund aufgrund der epidemischen Lage befristet zusätzliche Kompetenzen zubilligt, um im Krisenmanagement schneller reagieren zu können. Aber niemand ahnte damals, dass uns die Pandemie womöglich Jahre beschäftigt. Und dass es deshalb nicht sein kann, dass die Parlamente auf Dauer mit Verweis auf schnelle Ad-hoc-Entscheidungen übergangen werden. Was, bitte, sollte denn das für eine Demokratie sein?

Thüringens Landtagsabgeordnete mögen sich zu Statisten degradiert fühlen. Aber sie haben auch die Chance, zu zeigen, wie das funktioniert: als einzig unmittelbar demokratisch legitimiertes Organ die Regierung dazu zu bringen, den Nutzen der Vorschriften plausibel zu beschreiben.

