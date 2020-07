Nils R. Kawig über den Richtungsstreit in der FDP.

Klare Kante: Rechnung noch nicht beglichen

Gute Freunde werden sie nicht mehr. Waren die beiden aber auch nie. Christian Lindner und Thomas Kemmerich verbindet maximal noch die Mitgliedschaft zur selben Partei. Das angespannte Verhältnis der FDP-Politiker wird neuerlich belastet, weil der Bundesvorsitzende seinem Thüringer Statthalter einmal mehr ans Herz legt, sich aus der ersten Reihe der Partei zurückzuziehen. Lindner räumt zwar ein, die Entscheidung liege bei Kemmerich. Gleichzeitig macht er den Thüringer aber auch für die bundesweite Wahrnehmung der FDP verantwortlich.

Dass Lindner und Kemmerich nicht (mehr) miteinander können, ist seit Februar klar, als der Bundesvorsitzende sein komplettes politisches Gewicht in die Waagschale werfen musste, um den Kurzzeit-Ministerpräsidenten zum Rücktritt zu bewegen. Einen Tag zuvor hatte sich Kemmerich im Landtag als Vertreter der bürgerlichen Mitte gegen Amtsinhaber Ramelow und einen Scheinkandidaten zur Wahl gestellt. Eine Kandidatur, die viele noch nachvollziehen konnten. Dass aber Kemmerich die Wahl annahm, obwohl er nur durch einen Winkelzug der AfD ins Amt kommen konnte, haben ihm viele übelgenommen. Am meisten offensichtlich Lindner.

Schon vor diesem denkwürdigen Tag gab es Anzeichen, dass sich der Thüringer FDP-Chef auf Bundesebene lieber mit anderen Leuten abgibt. Nicht umsonst ließ er sich im Landtagswahlkampf lieber mit Wolfgang Kubicki sehen. Der FDP-Bundesvize unterstützte seinen Duzfreund Thomas, wo er nur konnte. Das hat den Liberalen immerhin zum Wiedereinzug in den Landtag verholfen.

Ob das noch einmal gelingt, ist fraglich. Nicht nur, weil Kemmerichs Partei seit dem Wahlskandal an Zustimmung verliert und in Umfragen abrutscht. Sondern auch, weil Lindner an der Demontage der Thüringer FDP kräftig mitwirkt.

