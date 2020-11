Klare Kante: Regeln über Korrektheit

Die Flüchtlingsdebatte rückt seit 2015 immer mal wieder in den Fokus. Dann stehen Menschen, die nach Deutschland eingereist sind, um hier Schutz zu suchen, im Licht der Öffentlichkeit – meist, wenn sie entweder Straftaten begangen haben oder einfach kein Asylgrund vorliegt.

In Thüringen richten sich die Blicke dann meist auf die Erstaufnahme-Einrichtung in Suhl. Dort und im Stadtgebiet mehren sich Straftaten. Schlägereien, Sexualdelikte und weitere Formen der Kriminalität wurden verstärkt registriert. Die Probleme sind lange bekannt – und nicht erst seit dem Polizei-Einsatz im März gegen Corona-Quarantäne-Verweigerer offenkundig.

Das Problem dabei: Die Landesregierung scheint, bei allen Bekundungen, die Lage ändern zu wollen, bisher keine Lösung herbeiführen zu können. Das liegt daran, dass notwendige Maßnahmen viel zu lange verschlafen wurden oder man sie auf dem Altar der politischen Korrektheit geopfert hat.

Wenn die Videoüberwachung kommt, können insbesondere die in der Erstaufnahme-Einrichtung lebenden Frauen besser geschützt werden. Und jene Asylsuchenden, die wirklich Schutz benötigen.

Denn: Wenn allein zwischen April und September jede zweite Entscheidung über einen Asylantrag zuungunsten des Antragstellers ausgefallen ist, dann wird das die Spannungen in der Erstaufnahme-Einrichtung in Suhl nicht wirklich beilegen können. Auch wenn das Ministerium zu Recht darauf verweist, dass die Menschen oft nur kurzzeitig in der Einrichtung untergebracht sind.

Entscheidungen müssen aber klare Handlungen nach sich ziehen. Wer nachvollziehbar ausreisepflichtig ist, muss abgeschoben werden. Da hat es in der Vergangenheit in Thüringen stets an der nötigen Konsequenz gemangelt. Politische Korrektheit darf nicht über geltenden Regeln und Gesetzen stehen.

