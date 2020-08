Klare Kante: Ringen um den Königsweg

Mit den Corona-Tests ist das so eine Sache. Man muss den Moment erwischen, in dem das Virus schon nachweisbar ist, aber noch keine Zeit hatte, sich massenhaft über den Weg der Ansteckung weiterzuverbreiten. Das ist schon bei den PCR-Tests enorm schwierig. Zu frühe Tests können dazu führen, dass sich zwar infizierte, aber noch nicht infektiöse Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Zu späte Tests ebnen der verheerenden Krankheit den Weg.

Solche Unwägbarkeiten gilt es auch bei den Schnelltests zu bedenken. In der einfachsten und zügigsten Variante sucht man damit nach Antikörpern. Die aber sind bei Virusinfektionen frühestens eine Woche nach Erkrankungsbeginn nachweisbar, meist noch später. Aus der Neustadt-Studie weiß man zudem, dass das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein solcher Stoffe keine eindeutigen Rückschlüsse auf Infektionen oder Immunität ermöglicht. Trotzdem muss man testen. Je mehr Menschen untersucht werden, desto früher und besser lassen sich Infektionsketten unterbrechen oder verhindern. Dafür braucht es eine kluge Strategie bei Einsatz und Kombination aller Möglichkeiten. Tests nach dem Gießkannenprinzip machen ebensowenig Sinn wie eine zu zögerliche Vergabe. Auch diesen Fall hatten wir in dieser Woche in Thüringen, als ein Mann trotz eindringlicher Risikomeldung in der Corona-Warn-App abgewiesen wurde.

Seit es Corona gibt, ist der Umgang damit ein ständiger Prozess des Lernens und Umdenkens.

Es ist die Suche nach dem Königsweg, dem man sich so mehr und mehr nähert. Gerade erst wurde die Strategie bei den Reiserückkehrern aus Risikogebieten geändert. Auch bei den Tests sammelt man ständig Erfahrungen. Massenhaft negative Schnelltests wären kein Beleg für deren Sinnlosigkeit. Jeder einzelne positive Test aber hilft beim Kampf gegen das Virus.

Zweifel am Sinn von Corona-Schnelltests in Thüringen