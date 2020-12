Klare Kante: Rückzug auf (An-)Raten

Gerlinde Sommer zum Schritt des FDP-Chefs in Reihe 2.

Der Mann, der sich Anfang Februar unversehens von der AfD (samt der CDU) zum Ministerpräsidenten wählen ließ und beim Annehmen des Postens nicht mit der Wimper zuckte, tritt nur scheinbar in Reihe 2 der Thüringer FDP zurück. Thomas L. Kemmerich hat jetzt verkündet, dass er lange mit der Frage schwanger ging und nach mehr als neunmonatiger Bedenkzeit entschieden habe, eine andere Person als Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl vorzuschlagen.

Den MP-Posten dagegen stieß er im Februar schnell wieder ab.

Für die Nachricht vom Teilrückzug aus Reihe 1 hätte der Flurfunk oder die Hauspostille gereicht. Er bleibt ja Landesparteichef, und er will zudem Königsmacher sein. Nach dem Motto: Mir doch egal, wer unter mir Spitze ist …

Der eigentliche Kern fehlt – noch immer. Es ist die Erklärung, warum Kemmerich damals mit dem Hintern den Erfolg des Wahljahres 2019, der vor allem auch seiner war, einriss. Dem liberalen Kerngedanken – so es den noch gibt – hat er damit so nachhaltig geschadet, dass sich seine Partei im Freistaat womöglich auf lange Zeit nicht mehr davon erholen wird. Kemmerich wollte nie die Marionette von Höcke und Co. sein – umso schlimmer, dass er sich von diesen Spielern vorführen ließ als eitler Gockel, der nicht Nein sagen kann. Das über sich selbst zu lernen, muss weh tun. Anhaltend.

Warum bringt sich der Spitzenkandidat eigentlich nicht selbst in Stellung? Ich verwende hier absichtsvoll die männliche Form, weil die FDP insgesamt über ein überschaubares Personal verfügt. Und von den beiden Frauen in der Fraktion ist die eine eh mit der gerade erst aus dem Ei gekrochenen Thüringer-Bürger-Truppe verbandelt. Kemmerich hat nicht die Kraft, hier mal für Klarheit zu sorgen. Das muss ein anderer tun. Jetzt – oder später, vielleicht Montag…

