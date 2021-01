Klare Kante: Schmerzhaft, aber nötig

Eine Notbetreuung, die allen gerecht wird, kann es nicht geben. Jede Notlösung lebt in diesen Tagen vom größtmöglichen Ausschluss der Risiken, vom Abwägen der Prioritäten. Eine Notbetreuung, die nicht vornherein Eltern ausschließt, weil ihre Berufe nicht systemrelevant sind, wurde von den Elternvertretern des Landes aus verständlichen Gründen erwartet. Doch jetzt mehren sich auch dort die Zweifel, in welchem Umfang das noch sinnvoll ist.

Die Befürchtung, dass ab Montag, wenn der Alltag wieder beginnt, an vielen Grundschulen die Notbetreuung im fließenden Übergang zur Normalbesetzung gerät, ist nicht überspannt. Aber es geht auch um die Zeit nach dem 10. Januar. Die Infektionszahlen sind anhaltend hoch, die Zeichen stehen auf verlängertem Lockdown. Zumal auch in Schulen die Kollegien von Krankheitsfällen nicht verschont bleiben und Quarantäne ebenfalls immer wieder neue Lücken reißt. Dann sind sie es, die Prioritäten setzen und das mit den Eltern ausdiskutieren müssen. Das kann man den Schulleitungen nicht auch noch aufbürden.

Zweifellos wird man sich mit einer verbindlichen Einschränkung der Notbetreuung kaum Freunde machen. Die Situation in vielen Familien ist mehr als angespannt. Doch nach Stand der Dinge kann dem Bildungsministerium kaum etwas anderes übrigbleiben, als die Notbetreuung neu zu regeln, mit Einschränkungen, die für so manche wieder Krisenmodus bedeuten. Trotzdem muss das schnellstens passieren. Für Schulen deutet sich Wechselunterricht an. Lehrer und Eltern müssen wissen, wie sie sich dafür aufzustellen haben.

Offene Notbetreuung an Schulen und Kindergärten in der Kritik