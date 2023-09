Klare Kante: Sorgenkind im Kabinett

Elmar Otto über kommunale Kritik am Flüchtlingsmanagement

Städte, Gemeinden und Landkreise in Thüringen fühlen sich vom Land beim Flüchtlingsmanagement allein gelassen. Die Erstaufnahmekapazitäten reichen nicht aus. Die Verteilung der Geflüchteten lässt viele Orte an ihre Grenzen stoßen. Und das nicht nur räumlich. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet.

Weil sie von der zuständigen grünen Migrationsministerin Doreen Denstädt enttäuscht sind, haben die Spitzenverbände jetzt Ministerpräsident Bodo Ramelow einen Brief geschrieben. Darin fordern sie den Linken auf, dass der verstärkte Zugang von Flüchtlingen und die illegale Einwanderung unverzüglich eingedämmt werden müsse. Sie verlangen zudem eine stringente Abschiebung für nachvollziehbar ausreisepflichtige Personen, damit diese nicht dringend benötigte Plätze für tatsächlich Schutzbedürftige blockieren.

Mit der neuen Migrationsministerin sollte vieles besser werden. Inzwischen, mehr als ein halbes Jahr im Amt, kann davon aus Sicht der Kommunen keine Rede sein. Der Austausch mit Denstädt, heißt es von Bürgermeistern und Landräten, sei sogar schlechter als der unter ihrem Vorgänger Dirk Adams. Und der hatte nicht zuletzt wegen mangelhafter Kommunikation mit den betroffenen Städten und Landkreisen seinen Job verloren.

Damit die einstige Hoffnungsträgerin Denstädt nicht zum Sorgenkind im rot-rot-grünen Kabinett avanciert, muss sich ihr Krisenmanagement schleunigst verbessern.