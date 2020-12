Klare Kante: Stabilitätspakt funktioniert

Ob der Partner mit dem größten Sitzfleisch am erfolgreichsten war, ist nicht überliefert. Dafür aber, dass die Verhandlungen zwischen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition und ihrem parlamentarischen Stabilitätsanker CDU bis in die Puppen gingen und sich schließlich alle ein bisschen wie Gewinner fühlten.

In schwierigen Verhandlungen mit der CDU habe man „soziale und ökonomische Sicherheit für Thüringen“ ermöglicht, freute sich die Linke. Sie habe den „Landeshaushalt in Richtung Zukunft gedreht“, verkündete die Union. Die SPD wiederum erkannte eine „klare sozialdemokratische Handschrift“. Und selbst die Grünen fanden viele ihrer Forderungen in einem „zukunftsorientierten und nachhaltigen“ Etat wieder.

Wer will bei so viel Einigkeit noch mosern. Beinahe alle profitieren. Es gibt mehr Geld für Bildung, Familien, Wirtschaft und natürlich Kommunen.

Aber das alles hat auch seinen Preis: Die neuen Schulden fallen zwar wahrscheinlich etwas geringer aus, sind mit 1,6 Milliarden Euro dennoch enorm und werden dafür sorgen, dass kommende Generationen ordentlich blechen müssen. Am Ende ist der Haushalt 2021 vor allem ein politisches Signal: der Beleg für das Funktionieren des ungewöhnlichen Bündnisses zwischen R2G und CDU.

Wer hätte vor einiger Zeit daran zu denken gewagt, dass Linke und Konservative gemeinsame Sache machen? In der vergangenen Legislatur hatte die CDU keinen Versuch ausgelassen, die rot-rot-grüne Finanzpolitik zu diskreditieren. Wahlweise stellte sie überhaupt keine Änderungsanträge, weil ohnehin nichts mehr zu retten sei. Oder überschwemmte den Regierungsentwurf mit einer Antragsflut.

Wenn kurz vor Heiligabend der Landtag endgültig grünes Licht gibt, hat sich die besonders große Koalition selbst beschenkt.

