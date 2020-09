Klare Kante: Startschuss für eine Stärkung

Dass das Ehrenamt als Staatsziel in der Verfassung verankert werden soll, ist gut und richtig. Denn jene stärker ins Licht zu stellen, die sich freiwillig für die Gesellschaft engagieren, steht den politisch Verantwortlichen gut zu Gesicht und war deshalb ein wichtiges Thema im vergangenen Landtagswahlkampf und zeitig von Landesfeuerwehrverband und Landessportbund als eine Kernforderung in den Fokus gerückt.

Für die Vereine in Thüringen würde die mögliche Festschreibung deutlich mehr Sicherheit mit sich bringen. Denn alle Entscheidungen müssten dann stärker auch dahingehend abgewogen werden, was sie für ehrenamtliche Strukturen bedeuten, auch wenn die konkreten Vereinbarungen am Ende mit Blick auf den einzelnen Verein und Verband unkonkret bleiben werden.

Die Staatszielbestimmung erfüllt einen symbolischen Zweck für die, die sich ehrenamtlich engagieren. Das ist gut, denn die Anerkennung dürfte den allermeisten Menschen – in Thüringen wird die Zahl der Ehrenamtlichen auf etwa 850.000 Menschen geschätzt – mehr wert sein als Geld.

Was die Festschreibung neben Förderaspekten und symbolischem Händedruck mit sich bringen würde, wäre der besondere Schutz des Ehrenamtes. Den kann man nicht oft genug betonen. In Thüringen sind zum Beispiel 97 Prozent der freiwilligen Feuerwehrleute ehrenamtlich im Dienst. Jene Menschen, die reingehen, wenn es brennt und Menschenleben retten – und oft bei ihren Einsätzen attackiert werden. Was, wenn wir sie nicht hätten? So ließe sich die Reihe durchgehen –auch in anderen Bereichen.

Gelingt es, ein Votum für das Ehrenamt zu erreichen, muss das der Startschuss sein: für eine Studie zu konkreten Auswirkungen des Beschlusses. Nur so lässt sich darstellen, dass die Festschreibung tatsächlich einen Effekt erzielt, der das Ehrenamt stärkt.

