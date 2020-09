Klare Kante: Stasi-Akten gehören nach Thüringen

Die Akten der DDR-Staatssicherheit bleiben zugänglich. Was in den frühen 1990ern wichtig und richtig war, ist es auch 30 Jahre danach. Der Slogan der Bürgerrechtler „Die Akten gehören uns!“ gilt damals wie heute. So lassen sich nicht nur persönliche Schicksale klären.

Die ebenso brutalen wie paranoiden, mitunter aber auch erschreckend belanglosen Hinterlassenschaften der Mielke-Truppe machen zudem die Mechanismen eines Staates verständlicher, der auf Misstrauen, Überwachung und die Verfolgung Andersdenkender gebaut war. Mit den Worten Roland Jahns: Es geht weiter um Aufklärung, nicht um Abrechnung.

Das Gesetz, das der Bundestag nächste Woche diskutieren wird, stellt dafür die Weichen. Die Akten werden künftig vom Bundesarchiv verwaltet, bleiben aber, wo sie sind. Das hält die Wege kurz für die Betroffenen und die, die sich für ihre Geschichte interessieren.

Auch in Thüringen muss man sich für einen der bisher drei Standorte entscheiden. Mit Erfurt fiele die Wahl nicht nur auf die zentral gelegene Landeshauptstadt, sondern auch auf einen Hotspot der friedlichen Revolution.

Thüringen setzt sich seit Langem dafür ein, dass in den ehemaligen Bezirksstädten Gera und Suhl Anlaufstellen und Veranstaltungsorte bleiben. Zur Neuorientierung gehört jedoch auch, dass beim künftigen Thüringer Stasiakten-Archiv endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Der Petersberg bietet dafür den Platz und die unmittelbare räumliche Anbindung an den inzwischen zur rührigen Gedenk- und Bildungsstätte umfunktionierten Stasi-Knast in der Andreasstraße.

Worauf also wartet der Bund? Prüfungen ergaben, dass die bisherigen Archive ungeeignet sind. Je eher die Akten in ein modernes Quartier umziehen, desto besser ist das für ihren Erhalt. Wer A sagt, muss endlich auch B sagen.