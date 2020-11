Klare Kante: Triumph des Föderalismus

Ohne Frage ist es ein Glück für unser Land, dass der Schlösserstreit beigelegt ist und endlich die ersten Millionen an Fördergeldern fließen. Die Aufgabe, unsere Residenzen zu restaurieren, wird am Ende eine ganze Generation befassen und eine Dreiviertelmilliarde verschlingen. – Geld, das unsere Geschichte kenntlich zu machen hilft und so unserer Zukunft dient. Carsten Schneider und Christian Hirte – beiden Akteuren – gebührt großer Dank dafür.

Als stille Gewinner dürfen sich jene föderal denkenden Politiker ansehen, die mit beharrlichem Widerstand das Gespenst einer zentralistischen Großstiftung vertrieben haben. Die Pläne für Halle sind jetzt endgültig vom Tisch; alle Ambitionen, wenigstens eine Schlösserzentrale in Rudolstadt zu errichten, kann der zuständige Staatskanzleiminister Benjamin Hoff in die Rundablage entsorgen. Thüringen ist und bleibt ein Land der Residenzen – und der Renitenzen.

Wer diese Weltgegend als historische Brutstätte des Föderalismus von der Unesco in Paris adeln lassen möchte, sollte nicht dem Widersinn einer Zentralgewalt frönen. Das hat Hoff völlig verkannt und folgerichtig mit seiner Politik der Alleingänge Schiffbruch erlitten: erst mit der Idee einer Eliteauswahl von Schlössern, die er im Herbst 2019 nach Halle überschreiben wollte; dann mit einem miserabel ausgehandelten Staatsvertrag in diesem Frühjahr. Hoff ist der stille Verlierer im Schlösserstreit.

All die Bürgermeister und Landräte, die ihm diese Scharte zugefügt haben, brechen nicht in Triumphgeheul aus. Sie wissen, dass jetzt die Arbeit erst anfängt: die Schlösser zu sanieren, Standorte zu profilieren, das Netzwerk der Residenzen als Ganzes zu stärken. Dazu müssen alle vereint anpacken und den Minister – zumindest als Sprecher des gemeinsamen Anliegens – mit einbinden. Was für ein Experiment! Viel Glück dabei!

