Klare Kante: Unterschätztes Tempo

Immer mehr Radfahrer nutzen Strom. Unter den geschätzt 77 Millionen Fahrrädern in Deutschland gibt es inzwischen etwa 5,9 Millionen Pedelecs. Tendenz: stark steigend. Denn egal, welche Altersgruppe – auch in Thüringen fahren Menschen liebend gern ein sogenanntes E-Bike.

Obwohl die Zweirad-Gefährte meist mehr als 2000 Euro kosten, manche weit darüber hinaus, nimmt die Nachfrage unaufhörlich zu. Und die Corona-Zeit – mit bevorzugtem Urlaub in der Heimat – steigerte das Begehren nochmals. Und so kam es auch in zahlreichen Fahrradläden im Freistaat zu langen Wartezeiten bei der Beratung und der Lieferung.

Die Nutzer schätzen die zahlreichen Vorteile – das Pedelec ist für alle Altersklassen geeignet, schafft neue Möglichkeiten der Bewegung und bietet mit körperlicher Aktivität bequeme Chancen des Kennenlernens der Umgebung. Mit elektrischem Rückenwind sind jegliche Leistungsunterschiede unsichtbar, sogar bergige Hügel wie im Thüringer Mittelgebirge werden im Sattel problemlos gemeistert. Im flachen Terrain kann ohnehin locker aufs Tempo gedrückt werden.

Doch Vorsicht! Eine Geschwindigkeit von 25 Kilometern in der Stunde muss erst mal richtig eingeschätzt und auch bewältigt werden. Das gilt für allem für die zahlreichen Neueinsteiger. Und gut ist, wenn sie im Sattel sitzend auf ein sicheres Verkehrsnetz mit breiten Radwegen vertrauen können.

Thüringen hat dabei in den vergangenen Jahren schon einiges geschafft, vor allem die touristischen Fernstrecken weisen über viele Kilometer hinweg eine sehr ansprechende Qualität auf. Nachholbedarf besteht allerdings bei den Alltagsrouten, besonders den Zufahrtswegen auf dem Land. Sie müssen ebenfalls in einem ordentlichen Zustand sein. Denn der Boom bei den Elektrorädern wird anhalten. Das erfordert noch mehr Sicherheit auf den Straßen.