Klare Kante: Vereinen drohen Strafen

Es ist so weit: Am Wochenende starten auch die heimischen Fußballligen in die neue Saison – von der Kreisklasse bis zur Thüringenliga, von den G- oder F-Junioren bis zum Seniorenbereich.

Auf diesen Tag haben sich die Vereine und der Verband mit seinen Kreisfußballausschüssen in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet. Nach dem heftigen Konflikt über den schließlich vollzogenen Saisonabbruch sowie einer Aufstiegsregelung ohne Absteiger freuen sich Fußballer, Funktionäre und Fans darüber, dass der Ball wieder rollt.

Und doch gibt es ein dickes Fragezeichen hinter dem Saisonstart. Zwar waren die Vereine schon früh vom Landessportbund wie vom Thüringer Fußballverband aufgefordert worden, Hygienekonzepte zu erstellen. Diese galt es in den vergangenen Wochen immer wieder an die neuen Verordnungen anzupassen. Doch seit Monatsbeginn müssen diese Konzepte noch von den örtlichen Gesundheitsbehörden genehmigt werden. Denn ohne eine solche Genehmigung sind Zuschauer vom Wochenende an bei den Spielen nicht zugelassen – und das würde auch für Eltern im Nachwuchsbereich gelten. Wenn dagegen verstoßen wird, drohen den Vereinen Bußgelder.

Schon an diesem Mittwoch kommt jeder der mehr als 1000 Thüringer Fußballvereine in die Bredouille, der noch nicht über ein genehmigtes Hygienekonzept verfügt. Denn ein solches sollte nach den Vorgaben des Verbandes spätestens drei Tage vor dem Spiel an die gegnerischen Teams und die Schiedsrichter verschickt werden.

Fraglich ist, ob die Gesundheitsämter in der Lage sind, die Konzepte aller Vereine in so kurzer Zeit zu prüfen, gegebenenfalls Änderungsbedarf anzumelden und dann erneut zu prüfen und zu genehmigen.

Konzept hin oder her: Am Ende entscheidet die Vernunft von Spielern, Fans und Offiziellen, ob der Corona-Schutz auf den Sportplätzen gelingt.

