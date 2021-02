Klare Kante: Vergessene Kinder

Paradox, aber plausibel: Je länger Kinder zu Hause lernen – desto weniger lernen sie. Mehrere Studien belegen das. Allein am Computer lernt es sich auch mit Videoanleitung schlechter als in der gewohnten Klasse. So ist das Lern-Defizit bereits enorm, haben viele Sieben- bis Elfjährige nach den monatelangen Schulschließungen erhebliche Rückstände in Mathematik, Rechtschreibung und Leseverständnis. Zudem ist die Lernzeit gegenüber dem regulären Schulbesuch um die Hälfte gesunken, zu groß offenbar die Ablenkung durch Internet und Handy, zu klein die Motivation, mutterseelenallein mathematische Unbekannte zu suchen und Texte zu interpretieren. Der Ausfall des Schulbesuchs, so erklärt es eine Studie, konnte nur in geringem Maße durch gesteigerte Lernaktivitäten zu Hause aufgefangen werden. Wenn es die überhaupt gab.

Doch nur die Betreuung der unter Sechsjährigen ist in Thüringen geregelt, die größeren müssen sehen, wie sie klarkommen. Diese Kinder, so der Vorwurf des Thüringer Familienverbandes, wurden von der Politik vergessen. Aber gerade in größeren Familien ist die Betreuung der Kinder durch die Eltern nur schwer möglich, vor allem, wenn beide berufstätig sind, was ja gar nicht so selten ist. Die Doppelbelastung von Arbeit und Kinderbetreuung macht Eltern krank.

Bayern und Sachsen-Anhalt haben vorgemacht, wie man die Betreuung größerer Schüler unter Pandemie-Bedingungen regeln kann. Der neue Thüringer Corona-Entwurf soll dieses Versäumnis

korrigieren.

Endlich, aber viel zu spät. Der Schaden ist schwer aufzuholen. Und erst recht im Homeschooling. Ingo.Glase@funkemedien.de

Familienverband: „Politik vergisst größere Schüler“