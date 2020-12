TLZ-Chefredakteur Nils R. Kawig über Gehaltsunterschiede in Ost und West.

Klare Kante: Warum Löhne so niedrig sind

An der Politik allein liegt es nicht. Das ist klar. Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland haben viele Ursachen. Die wenigsten davon lassen sich politisch reparieren, denn vor allem braucht es Zeit. Dennoch darf man sich verwundert die Augen reiben, dass dreißig Jahre nach der Deutschen Einheit Gehaltsunterschiede zwischen 10 und 20 Prozent immer noch die Regel sind.

Schauen wir genauer auf die Ursachen: Ein Teil des Lohnunterschiedes zwischen Ost und West liegt an der niedrigeren Tarifbindung. Das heißt, ostdeutsche Beschäftigte sind seltener in Gewerkschaften organisiert (37 Prozent) als ihre westdeutschen Kollegen (56 Prozent). Dort, wo Gewerkschaften über Tarifverträge mit verhandeln, wird tendenziell besser bezahlt. Natürlich sind Gewerkschaften vor allem in großen Betrieben stark – und davon gibt es im Osten weniger als im Westen, womit wir bei einem weiteren Grund für Gehaltsunterschiede wären.

Großen Einfluss auf den Ost-West-Lohnabstand hat außerdem die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern. Weil hierzulande traditionell mehr Frauen berufstätig sind, schlägt sich deren schlechtere Bezahlung zusätzlich in den Statistiken nieder – eine doppelte Ungerechtigkeit sozusagen. Dabei ist es wirtschaftspolitisch und gesellschaftlich sinnvoll, wenn viele Frauen einer geregelten Arbeit nachgehen.

Und es gibt noch mehr Indikatoren dafür, dass im Osten geringere Löhne bezahlt werden: ein niedrigeres Preisniveau beispielsweise.

Am Ende kommt trotzdem wieder die Politik ins Spiel: Sie verhandelt in der Regel zwar keine Tarifverträge, mal abgesehen vom öffentlichen Dienst, hat es aber in der Hand, wirtschaftliche Ansiedlungen und den Ausbau von Forschungsstrukturen positiv zu beeinflussen. Beides trägt langfristig zu einem höheren Lohnniveau bei.

