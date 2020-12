Klare Kante: Wissen, was war, ist wichtig

Mancher mag meinen: Das liegt doch jetzt alles schon mehr als 30 Jahre zurück. Lasst es doch endlich mal gut sein mit der Aufarbeitung! Stasi ist Vergangenheit.

So etwas hieße dann wohl Einsatz für den Täterschutz. Und zugleich würde es alles unter den Teppich kehren, was wichtig zu wissen ist im Zusammenhang mit hauptamtlichen und unehrenhaften Staatssicherheitsbediensteten. Die Firma versuchte die ganze Gesellschaft zu durchdringen, bis hinein in die Familien. Das Spitzelwesen bewegte sich von Geld- und Machtgier, Wichtigtuerei bis zur vermeintlichen Notlage. Wer sich mit alledem befasst, der weiß: Hier gibt es ganz viele Grauschattierungen. Es sind die langen Schatten der roten Diktatur.

Im Strafgesetz ist nach drei Jahrzehnten fast alles vergessen und vergeben, wenn wir von Mord absehen. Juristisch mag das richtig sein, wobei sich in jüngerer Zeit etwa beim Missbrauch zeigt, dass Verjährungsfristen deutlich nach hinten verschoben werden können.

Bei den Landtagsabgeordneten geht es nicht ums Strafrecht, sondern darum, dass die Wahlberechtigten wissen, wem sie ihre Stimme geben. Es ist gut, dass bei der Neufassung der Thüringer Regelung nun auch Expertinnen und Experten hinzugezogen werden, damit die Bewertung der Fälle nicht vor allem eine politische ist, sondern eine wissenschaftliche Einordnung stattfindet. Dies ist umso wichtiger, als sich gerade im aktuellen Zweifelsfall des Geraers Dieter Laudenbach (AfD) zeigt, wie plump versucht wird, sich eine Reinwaschung zu organisieren. Und dies bisher ohne parteiseitig für die notwendige Transparenz zu sorgen.

Ja, wir werden weiterhin wissen wollen, wer für wen warum gearbeitet und wem er damit geschadet hat. 30 Jahren sind eine zu kurze Spanne, um zu sagen: Jetzt ist aber auch mal gut. Es gibt keinen Debattenschluss.

