Klare Kante: Ziele brauchen Akzeptanz

Wenn der Bundestag die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) verabschiedet, atmen manche Bürgermeister auf dem Land auf. Die Errichtung von Windkraftanlagen wird nach dem Beschluss nicht als „öffentliches Interesse“ klassifiziert sein.

Das heraus zu verhandeln, hatte sich der Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU) auf die Fahne geschrieben, der lange überall um Unterstützung warb - und schließlich mit einigen anderen Kollegen die Fraktion davon überzeugt hat.

Der Erfolg gibt ihm Recht. Mit der Streichung behalten Bürgerinitiativen weiterhin ein Gewicht, wenn sie sich gegen Windkraft auflehnen, und insbesondere die Anlagenbetreiber, die das nicht aus reiner Nächstenliebe machen, werden nicht übervorteilt.

Grüner Strom ist gewollt, aber nicht vor der eigenen Haustür

Windkraftanlagen betreffen den ländlichen Raum stärker als den urbanen - in Thüringen heißt das, einen Großteil der Einwohnerinnen und Einwohner. In der Regel sind die Menschen zwar dafür, dass Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Allerdings: Vor der Haustür wollen sie die mittlerweile sehr hohen Mühlen lieber nicht stehen und ihre Flügel drehen sehen. Das hat nachvollziehbare Gründe: Schattenwurf und Schall, Eiswurf, aber auch die Gefährdung von Vogelarten, die geschützt sind. All diese Probleme bringen die Windkraftanlagen mit.

Zugegeben: Von ihren Gegnern werden sie manchmal überhöht, von den Befürwortern allerdings auch zu gerne verschwiegen.

Solange hier keine ehrliche Auseinandersetzung erfolgt, in der nicht jede Seite nur ihren Vorteil sieht, ist es richtig, derlei Anlagen nicht zu bevorteilen.

Klimaziele können nur erreicht werden, wenn sie eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung erfahren. Der Windkraftlobby durch die Hintertür zu helfen, wie einst geplant, erreicht das Gegenteil.

