Kommentar: Aus Fehlern lernen

Fehler können jedem unterlaufen – ob nun bei einer Mathe-Klausur in der Schule, einer Seminararbeit an der Universität oder bei der Arbeit im Büro. Meist sind diese Fehler nicht der Rede wert, kaum einer bemerkt sie.

Außer sie werden veröffentlicht. Wie nun bei der Bürger-Informations-Broschüre der Stadt Bad Lobenstein. Ein Jahr Arbeit, Fotos und Werbung der Anzeigenkunden ist nun eigentlich für die Katz. Dank einer schrecklichen Foto-Montage auf der Titelseite und Unklarheiten, was seinen Platz in der Broschüre gefunden hat und was nicht.

Die eine Seite ist, einen Fehler zu machen, die andere, ihn auch zuzugeben. In diesem Fall weisen die Akteure alle Schuld von sich und verweisen an den anderen Beteiligten. Die Blamage kann aber nicht mehr abgewendet werden. Zu viele Exemplare der Broschüre sind schon im Umlauf.

Der Schaden ist nun angerichtet, nun ist die Frage, wie man damit umgeht. Eigentlich könnte man auch ein kleines Suchspiel für Bad Lobensteiner und Gäste veranstalteten: Wer findet alle Fehler im Titelbild der Broschüre? Der Gewinner könnte einen kleinen Fässleseecher aus Zinn erhalten.

Wer weiß, vielleicht wird diese Broschüre in vielen Jahren mal zu einem Sammlerstück, das viel Geld wert ist. Ich werde jedenfalls mein Exemplar gut aufheben.