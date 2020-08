Kommentar: Das Defizit früh erkannt

Auf seinen Lorbeeren darf sich Thüringen nicht ausruhen: Verglichen etwa mit Sachsen oder Sachsen-Anhalt ist die Situation in der ambulanten medizinischen Versorgung zwar immer noch gut. Doch mit Blick auf das Alter der Ärzte und Zahnärzte müssen die Anstrengungen erhöht werden, um auch künftig Mediziner in alle Thüringer Regionen zu locken und sie auch dort zu halten.

Das Durchschnittsalter der niedergelassenen Thüringer Ärzte liegt bei 55 Jahren, etwa jeder vierte Haus- oder Facharzt ist bereits über 60. Bei den Zahnärzten ist die Lage noch dramatischer: In den nächsten zehn Jahren könnte etwa jeder Zweite in Rente gehen. Und auch bei den Apotheken sieht es nicht rosig aus: Vor zwei Jahren waren 74 der landesweit 1090 Apotheker älter als 65 Jahre, in 204 der 550 Thüringer Apotheken gab es nur einen einzigen Apotheker.

Genau deshalb müssen die bestehenden Förderinstrumente, die sich für Haus- und Fachärzte etwa mit der Niederlassungsfahrschule bewährt haben, nicht nur beibehalten, sondern auch sinnvoll ergänzt und auf andere Berufsgruppen ausgedehnt werden. Schließlich ist der Patient nicht nur dann gut versorgt, wenn er maximal zehn Kilometer bis zum nächsten niedergelassenen Arzt fahren muss – etwas, wofür sich die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen zu recht selbst lobt. Die Versorgung ist erst gewährleistet, wenn auch das Netz der Apotheken und Zahnärzte in allen Regionen dem Bedarf entsprechend dicht gewebt ist.

Die FDP im Landtag hat hier eine Lücke erkannt und einen durchaus vernünftigen Vorschlag gemacht. Wie die Liberalen auch schon im Dezember die Forderung nach mehr Medizinstudienplätzen erhoben. Dass das für das Parlament erst ein Thema wurde, als sich im Juni die SPD darauf setzte: geschenkt. Hauptsache, die Probleme werden nicht länger ignoriert.

