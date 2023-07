Kommentar: Das halbe Dorf macht mit

Dirk Pille über den anhaltenden Erfolg des Thüringen-Ultra

Marathon war gestern, heute ist Ultra. 100 Kilometer, 100 Meilen – die Laufbegeisterung der Menschen kennt keine Grenzen. Doch nicht nur wegen der treuen Teilnehmer aus der ganzen Welt ist der Thüringen-Ultra seit 17 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Sie konnte nur geschrieben werden, weil es das laufbegeisterte Dorf Fröttstedt gibt.

Gut 400 Einwohner hat der Ort nahe Waltershausen. Wahrzeichen ist die Erlöserkirche. Bekannt geworden ist Fröttstedt aber durch den Thüringen-Ultra. Den organisieren seit 2007 Gunter Rothe und seine Freunde von Lauffeuer Fröttstädt. 70 Mitglieder, in Thüringen und auf der ganzen Welt verstreut, hat der Verein. Und viele beteiligen sich an der Organisation des Langstreckenlaufes rund um den Großen Inselsberg. Ohne die rund 150 Helfer, also quasi einer für zwei Starter, wäre der Aufwand auf der langen Strecke bis hinunter nach Floh-Seligenthal nicht zu stemmen. Der Ultra funktioniert nur, weil in Fröttstedt das halbe Dorf mitmacht, so Chef-Organisator Rothe.

„Lauffeuer“ hat längst gezündet, auch bei Sponsoren und Offiziellen. Der neue Bürgermeister kam an seinem ersten Amtstag vorbei, ebenso wie der Gothaer Landrat und der Vorsitzende des Kreissportbundes – der Paralympics-Teilnehmer im Kraftdreikampf, Mario Hochberg.

Die 16. Auflage soll am 6. Juli 2024 steigen. Doch dafür braucht Rothe die Zusicherung seiner Mitglieder, auf den eigenen Ultra-Start zu verzichten. Weil Schulferien sind, fehlt vielleicht diesmal die Hälfte vom halben Dorf als Helfer.