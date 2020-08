Kommentar: Gefährliche Talfahrt

Radsport ist gefährlich. Vor allem die Rennen der Profis. Schließlich gibt es bis auf den schmalen Helm nur wenig Schutz für die rasenden Pedaleure, die sich mit bis zu hundert Sachen schmale Bergstraßen hinunterstürzen. In dieser durch die Corona-Krise verzögerten Saison erscheint alles sogar noch dramatischer.

Eine regelrechte Sturzserie, bei der auch der deutsche Mitfavorit für die Tour de France, Emanuel Buchmann, böse erwischt wurde, macht Angst, dass es schon bald wieder ein Todesopfer im Radsport gibt. Natürlich liegt die Verantwortung für die Streckenauswahl bei den Planern, die immer spektakulärere Straßen wählen. Doch auch der Radprofi trägt eine Mitschuld, wenn es zu Unfällen kommt.

Wer bremst, verliert

Ex-Profi Jens Voigt erklärte den Druck auf die Fahrer. Durch Corona seien 200 Renntage in 100 Kalendertage gequetscht. Die Fahrer hätten dadurch nur von August bis Oktober Zeit, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. So gehen manche vor allem jüngere Fahrer bei Sprints oder in Abfahrten das höchstmögliche Risiko ein, testen die Grenzen der Physik ohne Rücksicht auf Verluste. Auch die Gewöhnung an den Wettkampf und seine Gefahren bei hohem Renntempo fällt in diesem Jahr fast völlig weg. Die Profis sind oft noch gar nicht bereit für die Herausforderungen der steilen Pisten, die schon im Auto Furcht auslösen.

Blieben eigentlich nur zwei Wege, die Gefahr bei den Talfahrten zu mindern. Die Strecken müssten entschärft werden; oder die Fahrer weniger Risiko eingehen. Aber das ist kaum zu erwarten. Weil alle wissen: Wer bremst, verliert.