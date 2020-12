Kommentar: Im Zweifel für das Leben

Insgesamt 39 Neugeborene –

16 Jungen und 23 Mädchen – sind in Thüringen in den vergangenen 20 Jahren in Babykörben, vielen besser bekannt unter dem unschönen, weil an Müllentsorgung erinnernden Begriff „Babyklappen“, abgelegt worden. In 39 Fällen haben sich verzweifelte, oftmals vermutlich auch vom Vater des Kindes unter Druck gesetzte Frauen keinen anderen Rat gewusst, als ihr Kind auf diese Weise in die Obhut anderer Menschen zu geben. Ist das aber nun ein Argument für die Babykörbe?

Unbedingt. Denn selbst wenn dadurch nur ein einziges Leben gerettet worden wäre, spräche das für dieses Angebot. Schließlich trennt sich keine Frau leichtfertig von ihrem Baby. Die Notlage muss wirklich extrem sein, um einen solchen Schritt zu gehen. Gar nicht auszudenken, welche menschlichen Tragödien es vielleicht herauf beschworen hätte, wenn es die Babykörbe an drei Thüringer Kliniken nicht gäbe.

Erschütternde Fälle wie die in Thörey (drei tote Babys) oder Ichtershausen (zwei Babyleichen) führen uns zwar vor Augen, dass Babykörbe oder anonyme oder vertrauliche Geburten nicht jede Kindstötung zu verhindern vermögen. Aber womöglich erführen wir noch häufiger von solchen Dramen und unwiderruflichen Entscheidungen, wenn nicht einige Krankenhäuser die lebensrettenden Angebote bereithielten.

Natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass etwa Zuhälter schwangere Prostituierte zwingen, ihre Kinder auf diese Weise abzugeben – um eines der Argumente der Gegner anzuführen. Und natürlich ist es nicht schön, wenn ein Kind, das einen solch schweren Start ins Leben hatte, nichts über seine Herkunft erfahren kann. Aber letztlich sollte doch das Recht auf Leben und die Unversehrtheit von Kindern den höheren Wert haben als die Kenntnis der Herkunft.

