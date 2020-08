Kommentar: Investieren statt sparen

Im Juli, als die Meinungsforscher ihre Umfrage starteten, war der Lockdown zwar schon Geschichte. Doch vorbei war die Corona-Pandemie, die gut drei Monate vorher auch Thüringen zum Stillstand zwang, damit noch nicht. Daraus resultiert eine Unsicherheit, die sich auch an der Umfrage ablesen lässt: Weil niemand genau abschätzen kann, wie es weitergeht, weil in einigen Branchen nach wie vor nicht an Normalbetrieb zu denken ist und andere befürchten, dass die Folgen der Krise allmählich auch bei ihnen durchschlagen, wollen derzeit nur wenige investieren.

Diese Unlust trifft auf Privathaushalte, die ihre finanzielle Lage bisher recht positiv beurteilen, genauso zu wie auf Unternehmen. Wobei die Betriebe noch zurückhaltender sind: Insgesamt 72 Prozent planen der Umfrage zufolge im nächsten Vierteljahr keine Anschaffungen. Optimismus sieht anders aus.

Nun ließe sich ja sagen, dass die Krise etliche Privathaushalte zum Umdenken animiert und zum Minimalismus bekehrt hat. Tatsächlich halten aber auch viele Menschen einfach ihr Geld zusammen. Sei es, weil sie sich Träume wie etwa Reisen im Moment wegen der vielen Einschränkungen nicht erfüllen wollen, sei es, weil sie für (noch) schlechtere Zeiten vorsorgen oder auch deshalb, weil sie infolge von Job- oder Auftragsverlust oder Kurzarbeit eh schon deutlich weniger Geld zur Verfügung haben. In dem Fall verlockt dann auch die Mehrwertsteuer-Senkung nicht.

Wenn aber Betriebe nicht investieren, dann ist das fatal. Mangelnde Nachfrage setzt nicht nur eine Kette in Gang, die immer weitere Jobs kostet. Es ist auch nicht möglich, sich aus der Krise quasi herauszusparen. Wer überleben will, der muss zwingend weiter investieren – zum Beispiel in intelligente digitale Tools für den Vertrieb. Denn damit ist man deutlich besser für den Fall gewappnet, dass diese Pandemie so schnell kein Ende nimmt.

