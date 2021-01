Kommentar: Mörder und Hintermänner

Ich weiß genau, wo ich erstmals vom gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten hörte: Es war auf einer Reise. Und mich nahm die Nachricht dieser Hinrichtung in besonderer Weise gefangen. Erst später wurde mir bewusst, dass das auch mit dem Namen des Mannes zu tun hatte. Tatsächlich müssen Walter Lübcke und ich uns während seiner Ohrdrufer Zeit in den 1990er Jahren begegnet sein.

Aber es war mehr als diese unterschwellige Erinnerung. Der gewaltsame Tod ging mir auch so nahe, weil er mahnend an Geschichtswissen anknüpfte. Schon in jungen Jahren hatte ich vom gewaltsamen Tod des Demokraten Matthias Erzberger erfahren, der eine wichtige Funktion in der jungen Weimarer Republik inne hatte. Erzberger wurde am 26. August 1921 Opfer rechter Hetzpropaganda.

Im Fall Lübcke sieht es nur vermeintlich so aus, als sei da ein Einzelner durchgedreht. Die Hinrichtung des CDU-Politikers steht in klarem Zusammenhang zum Erstarken einer rechtsextremen Szene, die sich längst nicht mehr mit dem Applaus des radikalen Fußvolkes zufrieden gibt.

Politisch motivierte Morde wollen immer mehr als eben eine einzelne Person töten. Es geht darum, mit solchen Taten das Klima in der Gesellschaft so zu verändern, dass Angst und Schrecken die Bürger lähmen sollen. Im Prozess gegen die Männer, die Walter Lübcke das Leben nahmen, ist sehr deutlich geworden, dass den Tätern vor allem auch daran gelegen war, einen Menschen mit dem Tode zu bestrafen, der Nächstenliebe ganz konkret umsetzen wollte und der sich dabei auf das Grundgesetz berief. Lübcke tat seine Pflicht. Sein Tod darf uns nicht entmutigen.

