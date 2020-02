Kommentar: Schelme sollten sich den Spaß mal gönnen

Es ist mir vergönnt, den Talentewettbewerb Herzklopfen kostenlos seit einigen Jahren aus nächster Nähe zu beobachten. Und vor diesem Hintergrund kann ich sagen, dass er jedes Mal so etwas wie eine Wundertüte ist. Im Finale auf der Pößnecker Marktbühne ist einerseits mancher Favorit ganz schön untergegangen. Andererseits sind bis dahin unscheinbare Nachwuchskünstler wunderbar aufgeblüht. Überraschungen halten den 62 Jahre alten Wettbewerb frisch.

Der eine oder andere erfolgreiche Teilnehmer der vergangenen Jahre hat mittlerweile weitere Sprossen seiner Karriereleiter erklommen, verdient Geld mit seiner Kunst, wird auch von mir empfohlen, wenn ich gefragt werde. Wer seine berufliche Zukunft in der Unterhaltungsbranche sieht oder da in seiner Freizeit auf professionellem Niveau mitmischen möchte, sollte das familiäre Ambiente von Herzklopfen kostenlos für den Start seiner Laufbahn durchaus in Betracht ziehen.

Was mir in den vergangenen Jahren auf der Bühne dieser langlebig-sten Castingshow Deutschlands allerdings gefehlt hat, waren Humoristen. Dabei gibt es so viele Menschen, die ihr Umfeld mit zuge-spitzten Geschichten aus dem prallen Leben oder die Gäste eines Faschingsabends als Büttenredner gut unterhalten können. Solche Leute sollten sich mal den Spaß einer Bewerbung bei Herzklopfen kostenlos gönnen. Wenn sie mit etwas Glück am Ende vor dem vollen Pößnecker Markt stehen, werden sie es nicht bereuen. Versprochen!

