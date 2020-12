Kommentar: Überzeugt vom Weg zum Erfolg

Löw wankt nicht. Der Bundestrainer ist überzeugt. Von sich, seinen Spielern und seinem Weg zurück in die Weltspitze. Diese Stärke zeichnet ihn aus. Seit 14 Jahren – was weltweit einmalig ist. Seit 2006 bekleidet er das höchste Traineramt im deutschen Fußball, feierte den WM-Titel, erlitt aber auch schmerzhafte Niederlagen.

Seine Stärke wurde dabei oft von seiner Sturheit aufgefressen. Ob bei der EM 2012 in Polen und Ukraine, die er gegen Italien vercoachte, selbst bei der Titel-WM 2014 in Brasilien, als er Lahm unbedingt im Mittelfeld halten wollte und erst dessen erzwungener Wechsel zurück auf die Außenbahn den Erfolg brachte. Zuletzt bei der WM in Russland hielt Löw an den alten Zöpfen fest und scheiterte krachend. Auch das jüngste 0:6 in Spanien zeigte, dass der Bundestrainer schon im Vorfeld häufig zuviel „Reaktionszeit“ braucht, bis er von seinem Pfad abweicht, um einen Absturz zu vermeiden.

Löw wurde vom DFB-Präsidium das Vertrauen ausgesprochen, weil neue Lösungen ein halbes Jahr vor der EM ein hohes Risiko sind. Doch das Verhältnis zu den Verbandsoberen ist gestört, wie Löw jetzt deutlich machte. Er mokierte sich über zahlreiche Indiskretionen. Der gebürtige Schwarzwälder ist angezählt und steht doch einigermaßen fest im Ring. Denn Löw ist nicht dumm. Er lässt die Tür offen für Müller oder Hummels. Denn am Ende geht es nicht darum, ob Löw recht hat mit dem Vertrauen in die jungen Spieler. Es geht, wie er selbst sagt, einzig um den Erfolg. Das heißt für Fußball-Deutschland mindestens EM-Halbfinale.

Daran wird der inzwischen 60-Jährige im Sommer gemessen. Danach kann er – als Sieger oder als Verlierer – selbst zurücktreten.