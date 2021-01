Kommentar: Vertrauen ins Online-Lotto

Kurzarbeit, Existenzangst, Ebbe im Geldbeutel – das Jahr 2020 versprach kein Gutes für die Thüringer Staatslotterie zu werden. Die Bilanz spricht jetzt eine deutlich andere Sprache: Im Freistaat wurde durch das Lottospielen ein bisher nie dagewesener Umsatz erzielt. Dass damit nicht nur die Gewinner gewonnen haben, ist seit Jahren bekannt. Insbesondere profitieren Wohlfahrtseinrichtungen und der Thüringer Spitzensport von den Umsätzen aus staatlichen Glücksspielangeboten.

Kein Wunder also, dass die Thüringer Finanzministerin dafür wirbt, das Glück bei den staatlichen Anbietern zu versuchen – wenn man denn spielen will. Dabei ist auch der Sicherheitsaspekt ein wichtiger Punkt. Denn, dass in Thüringen immer mehr Menschen im Internet ihr Glück versuchen, ist nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet. Das Tippen vom heimischen Computer aus oder auf dem Handy ist bequem. Aber es birgt eben auch Risiken. In der Vergangenheit mussten sich staatliche Lotteriegesellschaften immer wieder damit auseinandersetzen, dass unseriöse Anbieter auf den Markt drängten.

Deshalb gilt auch für das Lottospielen im Internet, was für viele andere Angebote online gelten muss, die mit der Zahlung von Geld verbunden sind: Sie müssen sicher sein.

Dass in Thüringen die Zahl der registrierten Online-Spieler um 54 Prozent gestiegen ist, scheint ein Indiz dafür zu sein, dass es die Staatslotterie hierzulande geschafft hat, die Angebote zu implementieren, denen vertraut werden kann, und so ihrer besonderen Verantwortung gegenüber den Online-Lottospielern gerecht wird.