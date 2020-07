Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Vorschläge mit Tücken

Das Schuljahr war schwierig, und das neue wird nicht leichter. Von der Corona-Unsicherheit abgesehen sind Lernlücken zu schließen, Leistungsabstände aufzuholen. Natürlich müssen Wege gesucht werden, wie Kollegien das schaffen sollen. Doch die Vorschläge, die jetzt in der Welt sind, dürfte so manchem Lehrer den Sommerurlaub verhageln.

Zynisch ließe sich sagen, sie beruhen auf der Annahme, es gebe in ihrem Arbeitspensum noch reichlich Luft nach oben.

Das gilt in erster Linien für die Mathematiker im Landesrechnungshof und ihrem Vorschlag, Lehrer im Alter ab 55 mehr arbeiten zu lassen. Die Abmilderungsstunden für sie gibt es nicht ohne Grund, ältere Lehrer sollen gesundheitlich in der Lage bleiben, guten Unterricht zu geben. Die hohe Zahl der Langzeit-Erkrankten in den Kollegien ist eine der Ursachen, warum in den Schulen so viel Unterricht ausfällt. Man wird diese Zahl nicht senken, indem man ausgerechnet auf die Älteren den Druck erhöht, im Gegenteil.

Schmaler Grat zwischen Freiwilligkeit und Druck

Aber auch der Vorschlag, Lehrer könnten doch ihre Unterrichtsstunden freiwillig erhöhen, hat seine Tücken. In der Summe wären das bis zu sechs Unterrichtsunden mehr pro Woche, die nicht nur gehalten, sondern auch vorbereitet werden müssen.

Sicher, die Rede ist von Freiwilligkeit. Aber mit der Freiwilligkeit ist es eine verzwickte Sache. Wenn eine Möglichkeit erst einmal institutionell geschaffen ist, wird der Grat zwischen Freiwilligkeit und Druck sehr schmal.

Angesichts der Problemlagen in den Schulen wird sich so mancher Lehrer fragen, oder fragen lassen müssen, warum er noch nicht dabei ist. Die allermeisten Lehrer, die es gesundheitlich konnten, haben im Spagat zwischen Fernunterricht und Schule ohnehin schon freiwillig mehr gearbeitet, weil es die Situation verlangte. Man hätte ihnen einen faireren Abschluss dieses Schuljahres gewünscht.

