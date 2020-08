Kommentar: Was ist uns der Rundfunk wert?

Die Rundfunkgebühren heißen längst nicht mehr so. Aber auch unter ihrem neuen Namen – Haushaltsabgabe – scheiden sich an ihnen die Geister. Vor allem wenn es darum geht, den monatlichen Beitrag zu erhöhen, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland grundlegend hinterfragt. Vertreter vom rechten politischen Rand begründen ihre Ablehnung ideologisch, Liberale führen wirtschaftliche Gründe an. Und neuerdings stoßen auch Christdemokraten in dasselbe Horn, allerdings mit Verweis auf strukturelle Defizite des Systems.

Richtig ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschlingt Milliarden. Und bekannt ist, dass sein Finanzbedarf kontinuierlich steigt – angeblich wegen hoher Gehalts- und Pensionsansprüche.

Gleichzeitig unterstellen die schärfsten Kritiker den Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandfunk, dass es ihnen an Reformwilligkeit und Sparsamkeit mangelt. Wenn dann von Zeit zu Zeit Gehälter solcher Intendanten diskutiert werden oder sich die Öffentlich-Rechtlichen am Bieter-Wettstreit für Fußballübertragungsrechte beteiligen, mündet die Debatte immer in die Frage, was eigentlich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist.

Die Antwort darauf steht im Rundfunkstaatsvertrag. Er verlangt ein vielfältiges, umfassendes und ausgewogenes mediales Angebot. Ob dazu ein teuer produzierter „Tatort“ gehört oder die Fußballrechte fürs „Aktuelle Sportstudio“, liegt wohl im Auge des Betrachters. Unter Grundversorgung und Bildungsauftrag kann man so vieles verstehen ...

Politiker und Intendanten müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Akzeptanz der Haushaltsabgabe sinkt. Insofern stoßen die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt die richtige Debatte an. Sie stellen die Frage: Was ist uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk wert?

