Leitartikel: Abschied von den Residenzen

Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten: Nicht mal den holprigen Namen hat Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff noch geglättet. So bleibt die neue Stiftung nach eineinhalbjähriger Debatte äußerlich erkennbar ein windschiefes Konstrukt, dem man kraft seines Inhalts gar keinen Erfolg wünschen mag. Oder, im Klartext: Ein Landtagsabgeordneter, der diesem Staatsvertrag zustimmt, schneidet uns 500 Jahre unserer Landesgeschichte ab.

Wie wir wurden, wer wir sind: Eben auf diese Frage spiegelt die thüringische Residenzkultur in ihrer europaweit einzigartigen Dichte eine Fülle vortrefflicher Antworten wider. Mindestens von der Lutherzeit bis hin zum freiwilligen Ende der Kleinteiligkeit per Gründung des Freistaats anno 1920. In der Zwischenzeit machten die Provinzfürsten hierzulande einander heftig Konkurrenz: in Kunst und Kultur, aber ebenso in der Wissenschafts- und Bildungspolitik. Etwa die Gothaer Höhenflüge in der Astronomie und die dort frühe Einführung einer allgemeinen Schulpflicht sind nur durch diese herzallerliebste Gemengelage erklärlich.

All das soll demnächst von Halle aus verwaltet werden? Und nur, um 100 Millionen Euro Fördermittel vom Bund zu kassieren? – Hoff hat alle Einwände ignoriert, hat die guten Vorschläge Carsten Schneiders, wie eine Mitbestimmung und Mitverantwortung der Akteure vor Ort zu gewährleisten wäre, in den Wind geschlagen. Und hat sich tunlichst nicht in die Karten schauen lassen, stattdessen sein Repertoire an taktischen Tricks vorgeführt.

Nein, kein Wahnsinn, vielmehr Methode! Hier geht es nicht ums schnöde Geld – so sehr 100 Millionen Euro auch helfen. Sondern darum, mit einem Federstrich das vermeintliche Feudalerbe loszuwerden. In meinen Augen wäre das eklatant. Denn als Wahl-Thüringer habe ich Freude an just diesem Erbe und – ja! – bin sogar stolz darauf.

