Leitartikel: Bildung vor Bundesliga

Für Eltern von Kindergarten- und Schulkindern waren sie wie ein Schlag in die Magengrube: die Bilder von den Massenprotesten, von Demos mit bis zu fünfstelliger Teilnehmerzahl. Denn während Kindergärten und Schulen noch immer nicht im Normalbetrieb angekommen sind, während viele Eltern nach wie vor Heimunterricht, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit ohne Hilfen hinbekommen sollen, pfiffen die meisten Demonstranten auf die Hygieneregeln. Wie, bitte, will die Politik da noch Schul- und Kitaschließungen rechtfertigen? Wie den erzwungenen Abstand unter Kindern begründen? Zumal es weiterhin an Daten fehlt, die belegen, dass Kinder das Coronavirus ebenso weitertragen wie etwa Grippe- oder Noroviren.

Immer mehr erschöpfte Eltern begehren gegen das Verdikt auf, wonach Kinder Treiber der Infektion sind. Denn nicht nur bei den skandinavischen Nachbarn zeigt sich, dass bislang keine einzige Einrichtung zum Corona-Hotspot wurde. Auch bei uns ist kein Fall bekannt, obgleich Kindergärten und Schulen von Anfang an zumindest eine Notbetreuung anboten und dieses Angebot auch stetig erweiterten. Nirgendwo stiegen deswegen die Infektionsraten.

Deshalb ist es so logisch wie richtig, dass das Land die Bildungseinrichtungen jetzt Schritt für Schritt weiter öffnet. Für Hochrisikogruppen unter den Pädagogen wie unter den Kindern müssen selbstverständlich individuelle Lösungen her. Aber wer nicht dafür verantwortlich gemacht werden will, dass uneinholbare Bildungsdefizite entstehen, dass die soziale Isolation für die Kinder dramatische Folgen hat und Eltern auf dem Arbeitsmarkt zunehmend schlechtere Karten haben, der kommt nicht umhin, nach Bundesliga, Lufthansa und Einzelhandel endlich auch an diejenigen zu denken, die unsere Zukunft sind. Und deshalb eigentlich an erster Stelle hätten stehen sollen.

