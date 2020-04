Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Das Handwerk ist eine Macht

Dreißigtausend Unternehmen mit 158.000 Beschäftigten und Lehrlingen: Das Handwerk in Thüringen ist eine Macht. Kaum ein anderes Bundesland hat eine solche Handwerksdichte wie Thüringen, wo das Handwerk auch deshalb eine wirtschaftliche Stütze ist, weil es im Freistaat keine Konzernstrukturen wie im Westen gibt und in den Jahren nach der Wende viel Industriesubstanz verloren ging. Doch jetzt wird sich zeigen, was die Lobreden auf das Handwerk wert sind, die die Politik bei Meisterfeiern und Gesellenfreisprechungen so gern hält: Wenn die Schließungsmaßnahmen auch nach dem 19. April noch andauern, wird es zu einer Insolvenzwelle riesigen Ausmaßes kommen.

Vier oder fünf Wochen ohne Einnahmen mochten etwa Uhrmacher, Schneider oder Friseure noch gerade so durchstehen. Angesichts der Horror-Bilder aus Italien war die Akzeptanz der eilends getroffenen Regelungen hoch. Sollte der Stillstand aber weiter andauern, wird nicht nur die Geduld der Bevölkerung überstrapaziert, es brechen auch die ökonomischen Lebensgrundlagen vieler Handwerker weg. Deshalb geht es vollkommen in Ordnung, dass die drei Thüringer Handwerkskammern Bodo Ramelow eine Art Wunschzettel für die heutige Schalte mit allen Landeschefs und der Bundeskanzlerin mitgegeben haben. Wobei Wunschzettel nicht ganz zutreffend ist. Die Kammerpräsidenten stellen nämlich unmissverständlich klar, dass das Handwerk alles tun wird, um eine neuerliche Infektionswelle zu verhindern: Mundschutz für Handwerker und Kunden, Desinfektionsmöglichkeiten, Bestellsystem. Das heißt also: Das Handwerk will nicht einfach nur zurück zur alten Normalität, sondern passt sich geschmeidig den Erfordernissen der Corona-Zeit an. Wird das ignoriert, dann wird es bald kaum noch Gelegenheit geben, wohlfeile Reden auf das Handwerk zu halten.

s.goebel@tlz.de