Leitartikel: Demonstrieren hat Vorrang

Es wird sie jetzt bestimmt bald geben: jene ganz Schlauen, die ihr Fest draußen vor der Tür zur Demonstration oder das Treffen im Haus zur politischen Versammlung erklären wollen, nur um endlich feiern zu können. Und tatsächlich ist es vielleicht nicht gleich jedem einsichtig, warum sich zwar 50 Menschen zu einer politischen Kundgebung versammeln dürfen, mehr als die wenigen Mitglieder des Hausstandes aber nicht um den heimischen Gartengrill erlaubt sind.

Die Frage lässt sich mit dem Blick ins Grundgesetz beantworten: Demonstrieren ist ein Grundrecht. Die Gemeinschaft beim Feierabendbier ist wünschenswert, aber in Pandemiezeiten nachrangig.

Erste Demonstrationen in den vergangenen Tagen fanden quer durch das Bundesgebiet statt. Und die rechtliche Lage ist hinreichend klar, sodass Thüringen jetzt erlaubt, was gar nicht mehr zu verbieten gewesen wäre. Schwierig genug wird es sowieso sein, sich weiterhin auf eine Höchstteilnehmerzahl von 50 zu fokussieren. Denn: Auf große Plätze wie vor dem Erfurter Dom passen viel mehr Menschen, selbst wenn jeder von seinem nächsten Nachbarn mindestens zwei Meter weit entfernt wäre.

Abstand halten wird auf lange Sicht wichtig bleiben. Hinzu kommt jetzt die Maskenpflicht. Galt früher das Vermummungsverbot, ist es nun angezeigt, sich einen Schutz über Mund und Nase zu ziehen. Von diesem Freitag an ist das in bestimmen Bereichen nicht nur eine inständige Bitte, sondern Vorschrift. Allerdings handelt es sich um eine Regel, an die sich die Beteiligten aus Vernunftgründen halten sollen. Ein Bußgeld wird vorerst nicht ausgesprochen, hat Gesundheitsministerin Heike Werner gesagt. Es kann also Menschen geben, die aus politischen Gründen keine Maske tragen. Das ist dann aber vorerst keine Demonstration sondern eine Verweigerung des Schutzes der Mitmenschen.

g.sommer@tlz.de