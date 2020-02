Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Ein Ende mit Schrecken

Thomas Kemmerich wird in die Geschichtsbücher eingehen – als 24-Stunden-Ministerpräsident oder auch als Thüringer Landesvater mit der geringsten Zustimmungsquote. Nur wenn er großes Glück hat, wird ihm der Rücktritt als weise Entscheidung zugeschrieben. Aber immerhin hat er seine Lektion gelernt, wenn auch in Nachhilfestunden mit Lehrer Lindner. Allem Anschein nach musste der Bundesvorsitzende der FDP sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, um Kemmerich vom Rücktritt zu überzeugen.

Aber ist die Auflösung des Landtags die beste Lösung für dieses Dilemma? Haben sich das die Liberalen gut überlegt? Eher nicht. Ganz zu schweigen davon, dass die kleine FDP-Fraktion gar nicht genug Stimmen aufbringen kann, um ein solches Verfahren in Gang zu setzen. Nicht mal im Schulterschluss mit der waidwunden CDU käme sie auf das notwendige Drittel aller Stimmen, um den Antrag zu stellen.

Ganz unabhängig davon halte ich es für keine gute Idee, die Thüringer so lange wählen zu lassen, bis den Politikern das Ergebnis passt. Der aktuelle Landtag entspricht den politischen Verhältnissen im Land, also sollten die Abgeordneten sich etwas einfallen lassen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer ernst gemeinten Expertenregierung unter neuer Führung? Wenn sich die Vertreter aller Parteien darin einig sein sollten, dass die AfD zu viele Rechtsextremisten in ihren Reihen duldet und demokratiefeindlich agiert wie am Mittwoch mit dem Scheinkandidaten Kindervater – dann sollten sich alle selbst ernannten Demokraten zusammenraufen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen. Dann entscheidet eben nicht das Parteibuch über die Besetzung eines Ministerpostens, sondern eher die Qualifikation des Bewerbers. Möglicherweise könnte es so gelingen, aus dem Ende mit Schrecken einen guten Anfang werden zu lassen.