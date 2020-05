Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Ein Hilfspaket für die Kinder

Alle Achtung! Was Eltern und andere Erziehungsberechtigte seit Wochen leisten, ist bemerkenswert. In manchen Fällen grenzt das an Selbstausbeutung, wenn die Erwachsenen versuchen, Job und Familie, Haushalt und Freizeit unter einen Hut zu bekommen. Dabei lastet noch viel zu oft ein Großteil der familiären Aufgaben auf Frauen. Wohl denen, die sich eines Netzwerks bedienen können.

Wenn aber dieses Netzwerk versagt, weil der Staat Kontaktverbote ausspricht, Einrichtungen schließt und nur einem Bruchteil der Bevölkerung Kinder-Notbetreuung zugesteht, ist Gefahr im Verzug. Nicht sofort und nicht automatisch. Aber die Sorgen einiger Experten, dass vor allem Kinder unter den Auswirkungen corona-bedingter Schließungen zu leiden haben, sind durchaus berechtigt.

Ein Glück, dass in Thüringen bislang kein signifikanter Anstieg von Kindeswohlgefährdungen zu verzeichnen ist. Noch nicht, würden Pessimisten behaupten. Und so sehen das auch Mitarbeiter diverser Jugendämter. Denn blaue Flecken oder andere Verletzungen auf der Haut von Kindern werden nicht entdeckt, solange die Kleinen zu Hause bleiben müssen. Kehren sie in Kindergärten oder Schulen zurück, steigt die Chance, Misshandlungsfälle aufzudecken.

Es sind die Schwächsten dieser Gesellschaft, nicht zuletzt Kinder, die in der Krise durchs Raster fallen. Während der Staat Milliarden für die Wirtschaft locker macht, fehlt es an Geld und Personal, an Konzepten und Ideen, um Menschen zu betreuen. Wo ist eigentlich das Hilfspaket für Kinder? Nur weil sich deren Bedarf nicht in Heller und Pfennig ausrechnen lässt, bleiben sie trotzdem ein Wirtschaftsfaktor.

Wenn das Virus irgendwann eingedämmt ist, wird sich zeigen, was Corona alles angerichtet hat – politisch, finanziell, kulturell, aber eben auch soziologisch.

n.kawig@tlz.de

Kindeswohlgefährdungen sind aus dem Blick geraten