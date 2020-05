Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Genug auf der hohen Kante

Auf die Zahl hinterm Komma scheint es nicht mehr anzukommen. Vielmehr geht es wohl darum, ob für einzelne Maßnahmen zwei- oder dreistellige Millionenbeträge ausgegeben werden. Alles natürlich zur Überwindung der Coronakrise. Über derlei Hilfsprogramme haben die Mitglieder des Thüringer Landtags am Freitag erstmalig im Plenum beraten – das übrigens im sündhaft teuren Ausweichquartier des Erfurter Stadions. Dort kostet ein Sitzungstag im Parksaal der Arena zusätzlich 25.000 Euro. Aber immerhin lässt es die Größe des Raumes zu, dass alle Abgeordneten den nötigen Mindestabstand einhalten können.

Für die Gesundheit der Politiker ist also gesorgt. Um die Gesundheit des Landes – und damit um seine Zukunftsfähigkeit – ging es in der mehrstündigen Debatte. Überraschend hatten sich kurz vor Beginn der Sondersitzung einige Haushaltspolitiker auf eine Aufstockung des Hilfspakets geeinigt. Das zusätzlich zur Verfügung gestellte Geld soll vor allem klammen Kommunen, dem notleidenden Gastgewerbe und Solo-Selbstständigen zugutekommen. Offensichtlich haben sich SPD und CDU mit ihren Forderungen durchgesetzt. Ein eindeutiges Indiz dafür, wie die Stabilitätsvereinbarung zwischen rot-rot-grüner Minderheitsregierung und oppositioneller CDU wirkt.

Positiv betrachtet kann sich Thüringen dieses Finanzgebahren leisten. Es ist immer noch das einzige Bundesland, das keine Kredite aufnehmen will, um die Coronakrise zu bewältigen, sondern alles aus der Rücklage bezahlen möchte. Da reibt man sich verwundert die Augen, welche Möglichkeiten Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat. Sie hält weiterhin streng an ihrer Idee eines Sondervermögens fest und will den Nachtragshaushalt unbedingt vermeiden. Ob das gelingen wird, ist unklar. Aber solange bleibt der Regierung eine ausufernde Haushaltsdebatte erspart.

