Leitartikel: Globuli und Kuhfladen

In Sachen Homöopathie geht der Riss auch durch die Schulmedizin. Während versierte Ärzte auf der einen Seite sagen, erlaubt sein sollte, was Menschen hilft, halten Kollegen auf der anderen Seite entgegen, dann könne man denen, die daran glauben, auch Kuhfladen auf den Bauch legen oder Ayurveda zur Kassenleistung machen.

Vieles dreht sich um das Phänomen Placebo. Man kennt das von Kindern, denen man bei Bauchweh einen Pflaster aufklebt. Ein Gynäkologe verwies in Jena darauf, dass Hebammen werdenden Müttern zur Anregung der Muttermilchproduktion auch schon mal vermeintliche „Zaubertropfen“ verabreichen würden. Vielfach hilft das tatsächlich, auch ganz ohne Arzneien. Nicht alles zwischen Himmel und Erde lässt sich erklären, geschweige denn gesetzlich regeln. Kann Glaube heilen? Allemal vermag er der Psychosomatik ein Schnippchen zu schlagen.

Sofern man das auch für die Homöopathie oder andere Naturheilverfahren gelten lässt, ist dagegen nichts einzuwenden. Problematisch ist der Glaubenskrieg, den vor allem Globuli-Befürworter gern schüren. Die angeblich so wundersamen Mikropillen oder Tröpfchen widersprechen dem physikalischen oder chemischen Grundverständnis. In einem freien Land mag darauf setzen wer will. Fraglich ist, ob dafür die Gemeinschaft der Beitragszahler aufkommen muss?

Die Krankenkassen wählen bisher den Mittelweg. In einer zunehmend pluralen und selbstbestimmten Gesellschaft, in der die Vorstellungen von Gesundheit, Gesunderhaltung und Therapie nicht einheitlich gestaltet und vorgegeben werden sollten, wolle man auch in Sachen Homöopathie flexibel und offen bleiben. Geld gibt es für Beratungsleistungen, nicht aber für Globuli. Die knappe, aber demokratische Entscheidung der Ärztekammer für die Beibehaltung des bisherigen Status geht wohl in die gleiche salomonische Richtung.

