Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Hört endlich auf die Kinder!

Biergärten sollen wieder öffnen dürfen, aber Spielplätze gesperrt bleiben? Eltern dürfen mit ihren Kindern durch Einkaufspassagen und Möbelhäuser ziehen, den Nachwuchs aber nicht regulär in Kitas und Schulen bringen?

Pardon, aber darüber kann man nur den Kopf schütteln. Denn wie werden hier eigentlich Prioritäten gesetzt? Werden zuerst die „bedient“, die am lautesten lamentieren und Lockerungen einfordern? Geht es immer nur um Konsum?

Um Kinder und Jugendliche offenbar nicht. Ihre Perspektive kommt in der Corona-Krise eindeutig zu kurz. Nirgendwo scheinen sie eine Stimme zu haben, jedenfalls nicht dort, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Dabei ist ihre Lebenswelt in der Krise am massivsten beschnitten worden. Während sich Eltern von Vorschulkindern, die sich seit Wochen zwischen Job und Kinderbetreuung zerreißen, mit einem halbgaren Stufenplan zur Kita-Öffnung zufrieden geben sollen, in dem wieder keine Daten genannt wurden, gibt es für viele andere Bereiche längst konkrete Perspektiven. Während Kinder, die schon vor dem Lockdown Schwierigkeiten beim Lernen hatten, immer mehr abgehängt werden, während viele Kinder in engen Wohnungen und prekären Verhältnissen ausharren müssen, darf womöglich die Bundesliga bald wieder spielen und im Kaufhaus geshoppt werden, bis die Karte glüht.

Dabei gibt es bislang kaum Daten, die belegen, dass Kinder „Virenschleudern“ sind. Wissenschaftler vermuten sogar, dass Kinder für das Voranschreiten der Pandemie nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dafür kann die Pandemie unabsehbare psychosoziale Folgen für sie haben. Wer das nicht will, der muss in der Exit-Strategie endlich die Belange der Jüngsten mit berücksichtigen, muss sie und ihre Fürsprecher hören. Und nicht immer nur meinen, zu wissen, was für sie am besten ist.

Siegesmund will Notbetreuung in Thüringen ausweiten

s.goebel@tlz.de