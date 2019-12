Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Im Namen des Volkes handeln

Es ist noch nicht lange her, da waren gerade in der Staatsanwalt- und Richterschaft fast keine Stellen zu besetzen. In diesem Aufgabenfeldern sind ganz viele Babyboomer tätig. Das hat mit der Einstellungspolitik der frühen 1990er Jahre zu tun. Und es wäre viel zu kurz gegriffen, das böse Lied von der Abwicklung der Ost-Eliten zu singen. Tatsächlich war es besser für diese junge Demokratie, bestimmten Personen der Zugang zum neuen Staatsdienst zu verweigern. Man muss sich nur noch mal in Erinnerung rufen, wer zu DDR-Zeiten unter welchen Voraussetzungen und großer Geheimhaltung auch als Jurist firmieren konnte. Gerade hat die Behörde von Roland Jahn darauf hingewiesen, unter welchen Umständen bisweilen MfS-Hochschulabsolventen als „Diplom-Juristen“ reüssierten.

Ob unter all den jungen Juristen in den 1990ern immer die besten ausgewählt wurden für den hiesigen Dienst, muss im Einzelfall betrachtet werden. Eine pauschale Abkanzelung jedenfalls ist auch hier so falsch wie es gruppenbezogener Vorurteile immer sind.

Jetzt jedenfalls ist hohe Zeit, sich für die große Pensionswelle zu rüsten. Thüringen hat schon mit der Verjüngung angefangen. Damit muss fortgefahren werden – und zwar konsequent. Und wieder muss es darum gehen, dass nicht nur nach Noten, sondern auch nach der menschlichen und demokratischen Eignung geschaut wird. Es ist durchaus so, dass in den vergangenen Jahren das Fach Jura einige Menschen angezogen hat, deren fester Stand auf dem Boden der Demokratie zumindest in Zweifel gezogen werden kann. Mir liegt hier nichts, aber auch gar nichts an einer generellen Richter- oder Staatsanwaltsschelte. Entscheidend ist aber, dass jeder, der sich in dieses Berufsfeld begibt, die sittliche Reife und den demokratischen Sachverstand mitbringt, der unerlässlich ist, um im Namen des Volkes zu handeln.

Personalaufbau bei Thüringer Justiz geht voran