Leitartikel: Jetzt hilft uns nur Hygiene

Wo bleiben Sonne und Wärme, wenn man sie wirklich braucht? Schließlich haben Studien eines belegt: Wenn es warm und sonnig wird, verschlechtern sich die Bedingungen für die Verbreitung von Grippe- wie Coronaviren, die Ansteckungsgefahr sinkt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sich Menschen dann weniger häufig drinnen und gemeinsam in engen Räumen aufhalten.

Doch ein Blick in die Wetterprognosen für die nächsten Tage zeigt uns, dass es den großen Durchbruch vorerst nicht gibt: Es wird zwar etwas wärmer, dafür aber auch wieder regnerischer (was freilich mit Blick auf die noch immer viel zu trockenen Böden nicht das Schlechteste ist). Doch was die Aktivität der Viren betrifft, springt uns das Wetter erst einmal nicht bei. Was also tun?

Sollten wir uns hinter einer Mauer aus Klopapier und Konservendosen verbarrikadieren, bis das Schlimmste überstanden und die Erkrankungswelle über uns hinweggeschwappt ist? Sofern wir gesundheitlich nicht vorbelastet und schwer hypochondrisch veranlagt sind: wohl kaum. Wie wir auch nicht mit papiernen OP-Masken auf die Straße gehen und bei jeder Gelegenheit das Desinfektionsgel aus der Tasche ziehen müssen. Es genügt vollkommen, sich an das zu halten, was immer und überall Usus sein sollte – auch wenn es furchtbar banal und langweilig klingt: regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen, in die Armbeuge oder ins Einmaltaschentuch niesen oder husten und nicht aus falsch verstandenem Pflichtbewusstsein zur Arbeit gehen, wenn wir uns fiebernd kaum noch auf den Beinen halten können.

Wenn sich all das verstetigt, wenn in ein paar Monaten noch die Hälfte derer, die jetzt zu Hamsterkäufen aufbrechen und sich mit Drogerieartikeln gegen das Böse zu wappnen suchen, das beherzigt, hätten die Viren bei allem Schlechten doch auch etwas Gutes bewirkt.

