Leitartikel: Kampf um die Kita-Plätze

Das wird aber auch Zeit. So oder so ähnlich dürfte der Tenor bei vielen sein, wenn es darum geht, dass die Betreuung in den Kindergärten endlich wieder in geordnete Bahnen gelenkt wird.

Schließlich kehrt trotz anhaltender Corona-Krise gerade in einigen Lebensbereichen ein Stück Normalität zurück. Nur in den Kitas läuft alles noch auf Notbetrieb.

Dass der Bildungsminister jetzt ankündigt, nicht mehr bis Juni warten zu wollen, ist nachvollziehbar. Ebenso, dass er die Entscheidung in die Hände der Kreise und Gemeinden legt. Denn wer weiß besser Bescheid als die kommunalen Träger, was vor Ort möglich ist. Die Infektionszahlen sind regional unterschiedlich. Wenn etwas in Erfurt funktioniert, muss es nicht in einem Hotspot wie Greiz klappen.

In der Zeit der ersten Welle war es richtig, dass die Notbetreuung landeseinheitlich von der Regierung geregelt wurde. Inzwischen jedoch gibt es einen Covid-19-Flickenteppich und individuelle Lösungen sind gefragt.

Zu Recht wurden auch die Stimmen von Landräten und Bürgermeistern lauter, die mehr Tempo bei der Rückkehr zum „eingeschränkten Regelbetrieb“ gefordert haben. Allerdings: Wenn eine Kita im Regelbetrieb ist, endet die Notbetreuung. Damit konkurrieren die Kinder der Eltern mit systemrelevanten Berufen bald mit allen anderen. Da weiter Hygienestandards, Mindestabstände und Gruppengrößen eingehalten werden müssen, ist ein Kampf um die wenigen Plätze zu befürchten. Denn das geplante Schichtsystem führt dazu, dass der Nachwuchs, der bislang durchgehend in den Kindergarten gehen durfte, teilweise wieder zu Hause betreut werden muss.

Während manche Familien profitieren, wird es für andere also schwerer werden. Zumindest für eine Übergangszeit, von der niemand weiß, wie lange sie dauert.

Auch das gehört zur Wahrheit dazu. e.otto@tlz.de